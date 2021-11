Statsminsteren mødes med vrede sygeplejerskers formand

Statsministerens bøn til sygeplejerskerne har provokeret støttepartierne SF og Enhedslisten.

Partiernes sundhedsordførere, Peder Hvelplund (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF), mener, at regeringen straks skal finde penge til at give sygeplejerskerne en højere løn her og nu.

Statsminister vil aldrig træde på nogen

Mette Frederiksen svarer tirsdag på spørgsmål fra Folketinget under en spørgetime.

Her bad Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, statsministeren svare på, om hun forstår, at appellen om at yde ekstra har medført, at sygeplejersker føler sig trådt på og provokeret.

Til det svarede Mette Frederiksen:

- Det er jo aldrig nogensinde det, der er min intention som statsminister. Det kunne jeg ikke drømme om.

Mødet mellem statsministeren og Grete Christensen finder sted klokken 16.00 i Statsministeriet.