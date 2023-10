Sparede 41,2 mio - nu er der igen økonomiske problemer

Der mangler passagerer, og der er store udsving i udgifterne til el og brændstof. Det skaber igen usikkerhed for økonomien under den kollektive trafik i Region Midtjylland.

Det står klart efter et møde i Udvalg for Regional Udvikling i denne uge, siger udvalgets formand, Bent Graversen (V).

- Vi mangler stadig passagerer i både busser og tog. Samtidig har vi for mange potentielle passagerer, som vi i dag ikke har et tilbud til, som de kan eller vil bruge, udtaler han i en pressemeddelelse.

Oveni de aktuelle problemer ser regionen også ind i fremtid, hvor der skal investeres i den grønne omstilling, der kræver udvikling af nye og mere bæredygtige transportformer.

Overskud kan forsvinde

Men det er svært at kombinere med store udsving i priser og mangel på passagerer.



I 2024 er der budgetteret med et overskud på bus- og togdriften for at rejse kapital til fremtidige investeringer, men det kan hurtigt blive ædt op.

- Med den usikkerhed, der præger den kollektive trafik, kan det aktuelle overskud hurtigt blive spist, siger Bent Graversen.



Overskuddet skal dog ikke forstås sådan, at man kunne have undgået nogle af de besparelser på 41,2 millioner kroner, der ramte busdriften denne sommer.

- Der er ikke tale om, at vi overordnet har reduceret for meget, og vi kører i 2024 kollektiv trafik for det største beløb nogensinde i regionens historie. Til gengæld er der et stort og stigende behov for penge til at udvikle nye løsninger, siger Bent Graversen.