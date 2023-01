Snart kan der bookes tid forud for besøg hos lægevagten

Regionen overtager nætterne

Men det skal være med til at frigøre de praktiserende læger til at betjene borgerne i dagtimerne.

- Når Region Midtjylland overtager arbejdet om natten frigiver det vigtige lægeressourcer. Dette giver bedre tid til de mange patienter, der efterspørger lægernes hjælp i dag- og aftentid og kan tillige være med til at sikre rekruttering til almen praksis i Region Midtjylland, siger formand for PLO Midtjylland, Henrik Idriss Kise, i en pressemeddelelse.



Fra 1. september bliver det desuden muligt for lægevagten at booke tid til patienter, så man kan blive længst muligt derhjemme i stedet for at sidde og vente ved lægevagten.

- Den nye aftale er resultatet af et langt forhandlingsforløb med en tæt og konstruktiv dialog. Begge parter har været optaget af at bruge sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt, og det fælles fokus har været medvirkende til, at vi kom i mål, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).