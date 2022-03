Smittetallet er det laveste siden januar - nu sænkes risikoniveau

Antallet af dødsfald blandt personer med en positiv coronatest var 263 i uge otte. Der ses en lille grad af overdødelighed i Danmark - særligt blandt borgere over 85 år.

Epidemikommissionen skriver desuden i risikovurderingen, at smitten ventes at falde yderligere i hele landet de kommende uger, og at faldet i smitten blandt ældre forventes at medføre et fald i indlæggelser og dødsfald i de kommende uger.