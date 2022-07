Skyderi i Field's: Østjyske ambulancer var klar til at rykke til Amager

Mens kaotiske scener udspillede sig ved Field's på Amager, var beredskabet i Region Midtjylland klar til at rykke mod Hovedstaden.

Det oplyser Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND.

- AMK-vagtcentralen blev i går kontaktet om angrebet i Field's – med henblik på, at der kunne blive behov for flere præhospitale ressourcer til hovedstaden. Præhospitalet tog derfor de første skridt til at aktivere sundhedsberedskabet – og afventede herefter besked om, hvorvidt der var brug for at tage ressourcer fra Region Midtjylland i brug, lyder det i et skriftligt svar.