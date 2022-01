Skruer kraftigt ned for vaccinationstider

Omkring jul og nytår, da der var tårnhøje smittetal, og det endnu ikke stod klart, om omikron var lige så slem som tidligere varianter, skulle Region Midtjylland kunne vaccinere 230.000 om ugen.

I uge 3 var der kapacitet til at vaccinere 80.000 borgere, men kun godt lige over halvdelen af det antal fik et stik.

Så fra uge 5 og frem vil kapaciteten blive skruet ned til cirka 40.000 om ugen. Af samme grund lader regionen aftaler med private vaccinationsudbydere løbe ud ved udgangen af januar.