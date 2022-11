Skrottede vigtigt tilbud: Nu er der alligevel håb for børn som Esther

Allerede da Esther var et halvt år, startede hun og hendes forældre i AVT-behandling for give familien strategier til at genoptræne Esthers hørecenter i hjernen og sidenhen for at lære hendes hjerne at ”lytte” gennem implantaterne. Det skal nemlig gerne gøres i en tidlig alder, hvor hjernens plasticitet er højest.

- Det er ikke nok bare at få implantaterne. Det er en helt ny måde at høre og forstå lyd på, og det er afgørende, at man får den her opfølgning, hvis man skal klare sig på lige fod med andre børn.

Behandlingen udføres blandt andet gennem leg, hvor der lægges meget mærke til, hvor godt Esther reagerer på forskellige lyde. At høre og identificere forskellige lyde er nemlig en forudsætning for at udvikle hendes talesprog og dermed også hendes sociale færdigheder.