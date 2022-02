Skarp kritik af læge-rapport: - Det giver ingen mening

Og Susanne Buch bakkes op af Else Kayser fra Enhedslisten.

- Det er jo tal, lægerne selv er kommet med. Det har man så lagt ind i en regnemodel og fået et gennemsnitstal, og på den måde kan man sige, at vi stort set ikke mangler læger. Men vi bliver nødt til at erkende, at vi har udfordringer, siger Else Kayser.

Hun frygter, at udfordringen kun vil blive større, fordi lægernes gennemsnitsalder, ifølge hende, stiger, mens der samtidig kommer flere ældre.

Kun én læge ledig

For nylig afdækkede TV2 ØSTJYLLAND, hvordan store lokale forskelle i netop lægedækningen i Region Midtjylland har konsekvenser for borgere.

72 procent af lægepraksisserne i Østjylland var 1. februar lukket for patienttilgang. Det må lægerne gøre, når de har 1600 patienter for hver læge i praksissen. Men i visse områder betyder det, at valgmulighederne er få.

Eksempelvis kan Sarah Rosendal, der var flyttet til Gylling i Odder Kommune, kun vælge én læge i nærområdet, selvom loven siger, at borgere skal have mindst to valgmuligheder inden for 15 kilometer fra, hvor de bor.

Nærmeste alternativ for Sarah Rosendal var 25 kilometer væk i Hovedgård.

- Det afspejler et problem, som er nationalt. Vi mangler simpelthen alment praktiserende læger, sagde vicedirektør hos paraplyorganisationen Danske Patienter, Annette Wandel, den 13. februar.

- Der er lokale forskelle

Formand for Udvalget for nære sundhedstilbud, Else Søjmark (S), erklærer sig hverken enig eller uenig i kritikken fra SF og Enhedslisten.

Men hun pointerer, at lægedækningshøringen ikke står alene i det videre arbejde med at sikre lige adgang til praktiserende læger for alle.

- Det er rigtigt, at rapporten viser, at regionen som helhed betragtet har overskud i lægekapacitet. Men det betyder jo ikke, at vi ikke er opmærksomme på, at fordelingen ikke altid er lige hensigtsmæssig, siger Else Søjmark.



Hun anerkender, at der flere steder i regionen er udfordringer, og tilføjer:

- Der er lokale forskelle, og det handler vi på. Høringen er netop et led i overenskomsten mellem regionen og almen praksis for at afdække, hvor der er udfordringer.

Udvalget for nære sundhedstilbud skal i løbet af 2022 drøfte den lægedækningsstrategi, der sætter retningen for lægedækningen i regionen.