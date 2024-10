Har fået nok: Send driften af alle ambulancer i udbud

Send hele ambulanceområdet i udbud. Det er Venstres bud på en mulig løsning, efter at TV2 Østjylland har beskrevet, hvordan Region Midtjyllands egne ambulancer stadig er ude af drift i perioder. - Som liberal havde jeg gerne set, at vi udbød hele området igen, siger Venstres gruppeformand, Anders G. Christensen. Den mulighed får dog hverken opbakning fra regionsrådsformand Anders Kühnau (S) eller en sundhedsøkonom.

TV2 Østjylland har afdækket, hvordan der er store forskelle på, hvor meget regionens egne ambulancer og Falcks ambulancer er ude af drift. Det skyldes blandt andet, at regionen i perioder har haft svært ved at skaffe nok ambulancereddere. - Historisk gik mine kollegaer i Venstre med til at hjemtage godt to tredjedele af ambulancedriften til regionen, men jeg undrer mig stadig over, at det kan være så svært at højne responstiden i en række yderområder og få mindsket nedetiden for ambulancerne, siger Anders G. Christensen. Nedetid er betegnelsen for den tid, noget er ude af drift. I det her tilfælde ambulancer, der holder stille.

Vores overenskomst er fordelagtig for ambulancebehandlerne i forhold til den, som Falck tilbyder Anders G. Christensen (V), medlem af regionsrådet

- Alt andet lige burde vi som region have nemmere ved at få nok personale, fordi vores overenskomst er fordelagtig for ambulancebehandlerne i forhold til den, som Falck tilbyder. Politikeren hentyder til, at der er en række postnumre i Østjylland, hvor ambulancerne kommer langsommere frem end regionens eget overordnede mål om, at 92 procent af alle akutte udrykninger skal være fremme inden for 15 minutter. Kühnau: - Der var ikke nok konkurrence Regionrådsformand Anders Kühnau ser på ingen måde, at en privatisering af alle ambulancer vil kunne gøre en forskel. - Jeg har ingen grund til at antage, at en privat leverandør kan sikre os kortere responstider. Vi er især udfordrede af manglen på medarbejdere, der er en landsdækkende udfordring, skriver han i en mail til redaktionen. Det er få år siden, at Region Midtjylland begyndte at drive en del af ambulancerne selv. På det tidspunkt var målet, at man kunne få den samme kvalitet for billigere penge.

- Det er en kendt sag, at der ikke var nok konkurrence på området. Derfor hjemtog vi i lighed med andre regioner en del af ambulancedriften, og jeg er tilfreds med, at vi dermed har skabt mere konkurrence på markedet, står der også i mailen fra regionsrådsformanden. Region Midtjylland forventede, at der med hjemtagelse af ambulancedriften kunne opnås en samlet besparelse på 116 millioner kroner i perioden fra 2021 til 2031, hvilket er en gennemsnitlig årlig besparelse på 11,6 millioner kroner. Besparelsen er efter afholdelse af etableringsudgifter. Nu oplyser regionen, at besparelsen blev opfyldt med budgettet for 2023, og at besparelserne som følge af hjemtagelse af ambulancedriften nu er indfriet. Ekspert: - Man risikerer et nyt monopol Trods de aktuelle forskelle på, hvor ofte ambulancerne er ude af drift mellem den private virksomhed Falck og regionens egne ambulancer, er det generelt svært at måle store forskelle på kvaliteten. Det forklarer Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Man kan risikere at skabe et monopol igen, hvis hele ambulancedriften kommer i udbud Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, VIVE

- Det præhospitale beredskab i Danmark er formodentlig verdens bedste, og derfor bliver det vanskeligt at måle væsentlige kvalitetsforskelle, siger han.

