Samtidig med lægemangel: Udenlandske læger venter tre år på autorisation

Vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Drewes, skriver i en kommentar, at man glæder sig over, at Ombudsmanden anerkender, at problemet skyldes manglende ressourcer.

- Vi har et stort ønske om at kunne lave en hurtig sagsbehandling af disse sager, dels af hensyn til de udenlandske læger, dels af hensyn til sundhedsvæsenet, skriver hun.

Kritik fra både Ø og V

I finansloven for 2022 er det afsat et tocifret millionbeløb til at nedbringe ventetiden. Men det har altså endnu ikke hjulpet endnu. Hvilket skuffer Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, der var med til at afsat pengene.