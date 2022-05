Sagen om rod i karkirurgien fortsætter: Nu vil udvalg have flere analyser

Hans politiske kollega Annette Roed understregede, at hun ikke havde behov for at få placeret et ansvar ”på en enkelt person eller nogle få”, som hun formulerede det.

- Det vigtigste for os er at se, hvor de informationer ikke er flydt rigtigt igennem systemet. Hvad er det for nogle data, vi har at operere med, og hvordan sikrer vi, at de data er rigtige, sådan at vi kan reagere, og sådan at den enkelte læge også kan reagere, uanset hvor man er i systemet, for sådan en whistleblowerordning skal der være op gennem systemet. Det er enormt vigtigt, sagde Annette Roed.

Flere analyser på vej

Den politiske behandling af sagen om problemer i karkirurgien er langt fra slut. Allerede på torsdag skal regionens forretningsudvalg behandle sagen, og det samme skal det samlede regionsråd på deres møde den 25. maj.

Efter hospitalsudvalgets møde mandag indstiller udvalget nu blandt andet til, at forretningsudvalget finder pengepungen frem og afsætter penge til at oprette en selvstændig afdeling for karkirurgi på Regionshospitalet Viborg samt sikre, at det karkirurgiske område bliver repræsenteret i afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital.