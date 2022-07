Særlig politienhed bekræfter: Efterforsker CPR-svindel - anmeldelser strømmer ind

Sagerne om svindelforsøgene mod bioanalytikere kender man også til hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), en særlig enhed i dansk politi, som blandt andet leder efter fællestræk i anmeldelser af denne type.

- NSK er bekendt med, at en specifik gruppe af forurettede aktuelt anmelder sager til politiet angående forsøg på misbrug af deres CPR-numre til oprettelse af betting-konti. NSK kan bekræfte, at vi løbende modtager anmeldelser med relation til sagen.

- NSK kan videre oplyse, at et større antal anmeldelser med relation til sagen er modtaget inden for de seneste to uger, siger NSK i en skriftlig kommentar til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen forklaring

Selv om det altså ikke umiddelbart er lykkedes svindlerne at spille for bioanalytikerens penge, er det til gengæld lykkedes at skabe bekymring hos de ramte, som nu ved, at ukendte personer med slette hensigter er i besiddelse af deres ticifrede personlige identifikationsnumre.

At det lige præcis er bioanalytikere, som er ramt, kan ingen endnu forklare. I en faglig facebookgruppe begyndte bioanalytikere i sidste uge at gøre hinanden opmærksom på svindelforsøget, og pludselig gik det op for dem, at mange var ramt. Ofrene arbejder både i det private og offentlige.

Bioanalytikernes fagforening, Danske Bioanalytikere, holder øje med sagen, og mandag kunne de oplyse, at de kender til svindelforsøg fra både tidligere i år og fra 2021.