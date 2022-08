Så meget koster corona regionen

Og strabadserne under pandemien har kostet Region Midtjylland en god slat penge.

Selvom virussen for mange har ligget mere i baggrunden hen over sommeren, end den tidligere har gjort, er tallene stadig en stor del af regnskabet for regionerne.

Her forventes de covid-19-relaterede udgifter for 2022 at ligge på 915,4 millioner kroner for Region Midtjylland. Det viser regionens anden økonomirapport for året.