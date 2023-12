Så mange af regionens ambulancer er ude af drift

Region Midtjylland har fortsat ikke noget reddere til ambulancerne, og så kan de ikke køre så ofte, som de skal.

Det fremgår af et svar i dagsordenen til det kommende møde i Udvalg for nære sundhedstilbud.

Det står så slemt til, at de ambulancer, der organiseres af Præhospitalet i Region Midtjylland, har været ude af drift i 7,2 procent af den samlede driftstid mellem 1. januar og 31. oktober i år.

Til sammenligning har Falcks ambulancer været ude af drift i én procent af samme periode.

Regionsrådsformand skriver, at det dels skyldes den store reddermangel og dels, at det på grund af det EU-direktiv er sværere at afsætte overtidsvagter til medarbejdere. Han tilføjer, at den økonomiske ramme også betyder, at det er begrænset, hvor mange ekstravagter til overtidsbetaling regionen har råd til.