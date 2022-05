Reparation af partikelkanon forsinket: Flere kræftpatienter sendes til udlandet

Ifølge en ny vurdering vil reparationen yderligere to uger, og derefter skal anlægget kvalitetssikres og finjusteres, inden det er klar til patienter igen.

- Den skade, der skete er mere kompleks, end vi havde regnet med og tager længere tid at udbedre, siger cheflæge og professor Morten Høyer til TV2 ØSTJYLLAND.



Dermed yder omfanget på fem-seks uger. Han understreger, at det ikke betyder noget for kvaliteten af behandlingen.

- Det afgørende er, at patienter får en behandling, der er lige så effektiv for at gøre dem raske. Forskellen ligger i, at protonbehandlingen kan blive mere koncentreret og dermed forhindre nogle bivirkninger. Det er der, det afgørende ligger, forklarer Morten Høyer.