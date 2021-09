Rejsende med tredje stik kan rammes af fejl i coronapas

En fejl i coronapasset giver problemer for folk, der har fået et tredje stik med en vaccine mod covid-19. Det skriver DR og Ekstra Bladet.

Fejlen består i, at dokumentationen for det første vaccinestik forsvinder, når det tredje stik registreres. Det kan give problemer, hvis man rejser til lande, der først anser borgere for færdigvaccinerede et vist antal dage efter andet stik.