Regioner vil nu give sygeplejersker mere i løn - på regeringens regning

- Jeg ved jo godt, at sygeplejerskerne også kigger på, om de kan få et varigt lønløft. Derfor er jeg kommet med en melding i dag som chefforhandler om, at når vi går til overenskomstforhandlinger igen, så er vi villige til at give et permanent lønløft til nogle af de medarbejdergrupper, som vi har særligt svært ved at fastholde og rekruttere - herunder sygeplejerskerne, siger han.

- Det kan forhåbentligt bidrage til, at sygeplejerskerne vil være villige til at være med til at løse de historiske udfordringer, vi aktuelt står med.