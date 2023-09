Region Midtjylland: - Vi har alvorlige udfordringer med kapacitet og økonomi

Regionspolitikerne besluttede efter kræftsagen på Aarhus Universitetshospital, at de hvert halve år ville have indberetninger fra alle regionens hospitalsafdelinger.

Også for Regionshospitalet Gødstrup fortsætter ubalancen med at stige, selv om der er iværksat besparelser.

På baggrund af den nyeste økonomirapport per 31. august ventes Aarhus Universitetshospital nu at overskride budgetterne med 155 millioner kroner i 2023.

Sammen med kapacitetsoverblikket har regionens ledelse også fået nye tal for presset på Region Midtjyllands økonomi. Tallene viser, at flere af hospitalerne i regionen ikke har formået at dæmpe udgiftsstigningerne.

På baggrund af økonomiopfølgningen har Anders Kühnau bedt regionens direktion om at sikre, at hospitalerne overholder de budgetter, der er lagt.

- Jeg har også bedt direktionen om at se på, om der er behov for et stop for aftaler om frivilligt ekstraarbejde, brug af vikarer og eventuelt også et decideret ansættelsesstop, siger han.