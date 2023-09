Region giver akutfunktion dødsstødet: Bruger 832 millioner kroner på nybyg et andet sted

Op til onsdagens møde var hundredvis af borgere samlet foran Regionshuset i Viborg, hvor de håbede på at råbe politikerne op.

En del af dem var sygeplejersker udstyret med Booster-energidrikke, som de ville stikke i hånden på regionsrådsmedlemmerne, "så de får energi til at råbe politikerne på Christiansborg op om de alvorlige besparelser og prioriteringer, regionerne står i", lød forklaringen fra én af deltagerne, Anja Laursen, som er formand Dansk Sygeplejeråds midtjyske kreds.

Dansk Sygeplejeråd og andre fagforbund som eksempelvis FOA ville over for regionsrådet vise, at de regionale politikere bør kæmpe for, at regeringen skal genåbne finansloven og i sidste ende sende flere penge til regionerne, så de kan slippe for at skære ned.



Den formelle udmøntning af budgetaftalen sker på regionsrådsmødet 20. december 2023