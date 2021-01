Psykisk sårbare Inge føler sig forrådt af partiafhopper

- Selvfølgelig er psykiatrien langt bagefter andre medicinske specialer, og dem arbejder jeg stadig for, at vi skal komme på højde med, men altså vi er nødt til at have en holdning hele vejen rundt, siger Peter Møller Andersen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

J: Men du og Psykiatri-listen har jo nogle markante holdninger på psykiatriområdet. Hvad får dig til at tro, at Socialdemokratiet kan rumme alle dem?

- Fordi når jeg læser valgoplægget fra sidste valg til regionsrådet, så er der rigtig mange punkter, vi er enige med Socialdemokratiet om i Psykiatri-Listen. Og jeg har jo en aftale med Anders Kühnau (S) om, at vi skal have et nyt valgoplæg, og at vi skal have endnu mere med fokus på psykiatrien i vores kommende valgkamp.

Vælger frygter nedprioritering

Det ændrer dog ikke på, at Inge Wie Nielsen står tilbage med en følelse af at være blevet snydt.

- Hvis Socialdemokratiet havde talt de psykisk syge og psykiatriens sag, så havde vi bare stemt på dem. Psykiatrilisten var jo tværpolitisk, den var jo ikke socialdemokratisk. Så det er da ikke sikkert, man havde lyst til at stemme på Socialdemokratiet, siger hun.