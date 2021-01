Psykiatri Listen ude af regionsrådet: Eks-formand er ærgerlig

Ifølge Peter Møller Andersen har han aftalt med formand for regionsrådet Anders Kühnau, at Psykiatri Listen vil blive hørt i budgetforhandlingerne og vil få mulighed for at komme med deres ønsker til 2022 budgettet.

Men Psykiatri Listen har jo ikke en stemme at forhandle med?

- Det er rigtigt, at de ikke længere har nogen repræsentant i rådet. Men jeg har de samme holdninger, som jeg har haft hidtil, siger Peter Møller Andersen.

Mulige nye kandidater på vej

Hos Psykiatri Listen kan Mikkel V. Rasmussen endnu ikke sige, om listen vil være at finde på stemmesedlen til valget i efteråret:

- Vi har et møde i starten af næste uge, og der har vi nogle nye kandidater, der gerne vil stille op for os. Vi skal have en snak med dem, og det er et arbejde, der skal foregå uanset hvad, men jeg kan ikke sige det endeligt endnu, siger Mikkel V. Rasmussen.