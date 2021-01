Psykiatri-Listen får fire kandidater: - Det er en rigtig god start

Psykiatri-Listen har fået fire kandidater, som vil stille op til næste regionsrådsvalg.

Det oplyser bestyrelsesmedlem Mikkel V. Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND kort efter et møde i Psykiatri-Listens bestyrrelse tirsdag formiddag, hvor listens muligheder for at vende tilbage til regionsrådet blev diskuteret.

- Det vil være godt at have 7-8 kandidater på listen, men det er en rigtig god start med fire, og der er god energi til, at man vil forsøge at komme med i regionsrådet igen, siger han.