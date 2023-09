Professor: Regionen bliver snydt for milliardbeløb hvert år

For ifølge professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard fra SDU burde regionen have omkring en milliard mere i budgetterne.

Men måske behøvedes det ikke være helt så svært at få de midtjyske sundhedsinstitutioner til at køre godt rundt.

- Ved at kollapse

Og de dårlige historier har desværre også fyldt sendefladen i længere tid. Den store kulmination kom tidligere i 2023, da kræftskandalen blev afdækket. Adskillige patienter var ikke blevet opereret inden for de garanterede to uger, og det kan have kostet menneskeliv.

I denne uge har en rapport vist, at der er alvorlige kapacitetsproblemer på adskillige specialområder, og at det kan være direkte livstruende for patienterne.

Region Midtjylland er i sin nuværende forfatning ved at kollapse, siger professor Jes Søgaard.

- Vi har en region, som ellers har haft en stærk sundhedsøkonomi frem til for fire-fem år siden, som har været alvorligt svækket siden da, siger han.

Uretfærdigheden bunder blandt andet i, at der udlignes i budgetterne mellem regioner, så nogle afleverer midler til andre. Og det er i den anledning, at Region Midtjylland afleverer flere penge, end den burde, lyder det fra professor Jes Søgaard.

Dertil kommer, at regionen stadig betaler af på de sammenlægninger, der skete, da man samlede sundhedsindsatserne i supersygehusene i Aarhus og Gødstrup.

- Dels havde de nogle store og høje fusionsomkostninger med at slå forskellige afdelinger sammen og flytte dem ud til det, man dengang kaldte Skejby Sygehus.

- Og oveni i det skal de betale otte procents strafafgift til Finansministeriet, siger Jes Søgaard.

Minister afviser

Men på Christiansborg er der ikke opbakning til hans udlægning. For problemet er en overordnet mangel på ressourcer på tværs regionerne, lyder det fra medlem af Folketingets sundhedsudvalg Kirsten Normann Andersen (SF).

- Alle fem regioner har givet udtryk for, at det her er et problem, og det tror jeg er sagens kerne.

- Så vi burde sørge for, at regionerne får de tilskud, der skal til for, at de kan opretholde alle deres tilbud til patienter, siger Kirsten Normann Andersen.