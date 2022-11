Professor får hæder for coronaoplysning

Under coronarisen kom mange af os på fornavn med læge og professor Lars Østergaard på Aarhus Universitetshospital, AUH. Og det modtager han nu endnu en hæder for.

Han modtager en hædersgave fra William Nielsens Fond for sit virke som lærestolsprofessor at have udgivet 48 artikler i forbindelse med coronaepidemien.

Også professor Thomas Benfield fra Amager og Hvidovre Hospital har modtaget hæderen, som blev uddelt tirsdag, og for dem begge kommer med 100.000 kroner.

- Udover at Lars er en meget sympatisk person, så er han meget dygtig til at kommunikere til både læger og ikke-læger, som hans talrige interviews på tv, radio og aviser vidner om, siger Thomas Benfield.