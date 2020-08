Professor: - Det er fortrinsvis yngre, der smittes

Der er registreret 134 nye smittede med coronavirus, oplyser Statens Serum Institut.

Antallet af indlagte falder med 2 til 12 personer, fremgår det af opgørelsen, der søndag er lagt på seruminstituttets hjemmeside.

Læs også Elever i opråb: - Hvorfor må man feste til kl. 02, når vi ikke må komme i skole?

Der er ikke registreret yderligere coronarelaterede dødsfald. Totalt set er 621 personer døde med covid-19.

De 134 nye smittetilfælde skal ses på baggrund af, at yderligere 21.563 personer er testet.

Professor: "Smitten er her stadig"

Lørdag blev der meldt om 104 nye smittede. Gennem de seneste to uger har antallet af nysmittede med undtagelse af to dage ligget et stykke over 100.

Professor og ledende overlæge Lars Østergaard, Aarhus Universitetshospital, hæfter sig ved, at smitten stadig er i samfundet.

- Jeg synes, det er positivt, at der er så få indlagte. Der er ikke nogen nye dødsfald, og der er ingen på intensivafdelingerne.

- Men der er stadig 134 nye smittede, som alle kan give smitten videre til de sårbare og ældre, der er i risiko for et alvorligere forløb, siger han.

Lars Østergaard er professor og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital.

Antal smittet vs antal indlagte

Der er ifølge professoren to mulige forklaringer på, at stigningen i antallet af smittede ikke følges af en stigning i antallet af indlagte:

- Den ene er, at der går nogle uger, fra man er smittet, til man får brug for indlæggelse.

- Den anden er, at det i højere grad er de yngre og raske, der bliver smittet. De har ikke så stort behov for behandling på hospitalet som andre grupper, siger Lars Østergaard.

Læs også COVID-19 LIVE: Hver fjerde dansker er blevet testet for coronavirus

Totalt set har der siden slutningen af februar, da den første coronapatient blev registreret herhjemme, været 15.617 smittede.

Af dem har 13.340 overstået infektionen.

Lørdag var der for første gang i fem måneder nul coronapatienter på landets intensivafdelinger.