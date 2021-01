Positivprocenten er den laveste siden november

Når man ser på antallet af nyindlæggelser, er tallet faldet fra cirka 150 om dagen i den sidste uge af december til 130 igennem de første dage i januar.

- Der er stadig et problem, når vi ser på indlæggelser. De indlagte er efterslæbet for de smittede, vi har set for et par uger siden, så vi kan først om et par uger reelt se, hvor vi står, siger han.

Han mener, at de seneste restriktioner - herunder et forsamlingsloft på fem - var helt rigtigt, da den mere smitsomme britiske coronavariant risikerer at få epidemien ud af kontrol.

- Hvis ikke smitten bliver banket ned, vil den meget smitsomme variant føre til, at mange flere bliver smittet af hver enkelt, der bliver smittet.