Politikere forklarer: Derfor får direktør millioner efter fyring

- Den er kørt helt efter bogen, siger Else Kayser fra Enhedslisten.

- Det er i forlængelse af den kontrakt, han indgik, da han blev ansat. Kontrakten er som den er, siger Nye Borgerliges Inger-Marie Tryde.

- Det vi har forholdt os til i dag er, om vi skal overholde den kontrakt, som blev indgået i 2010. Det har jeg stemt ja til. Uanset om man er ansat som leder eller sygeplejerske, så er regionen forpligtet på de aftaler, der er lavet, siger SF’s Jacob Klærke.

En anden tid dengang

Han og de øvrige interviewede siger samstemmende, at aftalen for koncerndirektøren ikke længere er model for, hvordan ansættelseskontrakter med eksempelvis direktører i regionen skal se ud.

- Mens jeg har siddet i regionsrådet, har vi på mange områder rykket i en retning, som er anderledes. Det handler blandt andet om, hvor lange perioderne der er for fratrædelsesgodtgørelse og om der skal modregnes i forbindelse med nyt job, siger Jacob Klærke.

Hanne Roed forklarer, at situationen var en anden, da Ole Thomsens kontrakt blev underskrevet, for dengang var det sværere at rekruttere direktører på grund af strukturreformen, og derfor blev Ole Thomsens aftale altså bundet sammen med en solid pose penge ved fratrædelse.