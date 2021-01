Plejehjemsbeboere vaccineret: Nu kan næste gruppe vaccineres

Plejehjemsbeboere i hele Region Midtjylland har efterhånden modtaget deres første stik i forbindelse med corona-vaccinationsprogrammet. Dermed er vaccinationscentrene tirsdag den 5. januar klar til den næste gruppe borgere, der skal vaccineres.

I første omgang drejer det sig om sårbare og ældre borgere, som er i særlig risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb. Det kan for eksempel være ældre borgere, der nok klarer sig i eget hjem, men er afhængige af hjælp til personlig pleje og det praktiske. Det kan også være borgere med tilstande eller sygdomme som betyder, at de er særligt udsatte for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med COVID-19.