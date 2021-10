Planen er klar: Andre faggrupper skal træde til på pressede hospitaler

Vil trække på andres erfaringer

De opgaver, som andre faggrupper skal løse for sygeplejerskerne, er blandt andet i forhold til medicinhåndtering og lejring af patienter.

Her peger regionrådsformand for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), på, at farmakonomer kan hjælpe med at dosere medicin, og at fysioterapeuter kan stå for at lejre hospitalets patienter.