Plan skulle gælde i 12 år - nu er den skrottet efter halvandet

Faktisk graves der så meget op, at det svarer til 24 kilo råstoffer for hver eneste af regionens 1,3 millioner indbyggere. Og det er vel at mærke 24 kilo hver dag.

For der er ganske enkelt brug for endnu mere, fremgår det af en råstofredegørelse for regionen.

Noget, som de lokale har været meget utilfredse med.

- Der vil for evigt komme et kæmpe ar i landskabet. Det vil aldrig kunne erstattes, sagde en af de lokale, Maja Harsberg, til TV2 ØSTJYLLAND.



Modsat har råstofudvindere svært ved at udvikle deres virksomheder, fordi for dem vigtige udvidelser sander til i klager og bliver forsinket.

Det fortalte Jens Røgen, der driver grusgraven Harald Røgen & Sønner ved Stjær. I marts 2022 fortalte han, at virksomheden snart ville løbe tør for sand, da der manglede tilladelse til at udvinde mere.

- Der er sand nok at grave i, men vi venter på en tilladelse, som skulle komme nu her. Vi har ventet i 2,5 år, og det sidste år har den ligget i klagenævnet, sagde han dengang.



Samtidig med at der skal findes mere råstof at udvinde, vil Region Midtjylland gøre mere for, at råstofferne udvindes tættere på der, hvor de skal bruges. Det for at nedsætte transporttiden og dermed klimaaftrykket.

Som led i at skabe en ny råstofplan indledes der den 30. januar en ny høringsfase, oplyser regionen.