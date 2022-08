Pingvinanlæg drevet på sol: Kattegatcentret planlægger imod stigende elpriser

- Jeg er spændt for næste år, da det kan blive rigtig dyrt at lave en ny fastprisaftale. Vi har en rådgiver, der skal hjælpe os, men det er klart noget, vi er opmærksomme på i forhold til næste års budget, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND har også været i kontakt med Djurs Sommerland, der ikke har haft mulighed for at stille op til interview, men oplyser, at de allerede har købt deres strøm for de næste år.