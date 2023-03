Patienter siger fra: Stop uværdig behandling

Og efter Pia S. Mikkelsen, der er indlagt med skizoaffektiv lidelse, som er en sindssygdom, hvor der både er symptomer på skizofreni og bipolar lidelse, i sidste uge stod frem i TV2 Østjylland og fortalte, hvordan det har påvirket hende at blive tvunget på dobbeltstue, har det vist sig, at hun langt fra står alene med de frustrationer.

En madras på gulvet i et biblioteksrum. En seng i et mødelokale med stole og borde skubbet til siden. Toilet på gangen. Bad, der må lånes på andres værelser. Eller to senge på én stue med ikke andet end en lille skillevæg imellem.

- Jeg brød fuldstændig sammen, sidst jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne flytte på en dobbeltstue. Det er ikke til at holde ud. Jeg har brug for ro, for at kunne ligge i fred i mørke og for at kunne græde, siger Ann-Sofie Rasmussen, der bor i Højbjerg i Aarhus.

- Det er svært at tale om. Det kræver meget overskud, og det er tabubelagt at være så syg. Vi er på mange måder vant til at være en af de mest glemte patientgrupper. Men det gør det jo ikke mindre vigtigt af den grund. Og efter Pia er stået frem, har jeg også mod på det, siger hun.

Hun har før oplevet at blive flyttet på en dobbeltstue, da hun var begyndt at få det lidt bedre under indlæggelsen og nogle nætter tog hjem i sin lejlighed for at øve sig i at sove der. En nat fik hun et angstanfald og skulle tilbage til sin stue på det psykiatriske sengeafsnit midt om natten.



- Men så var mine ting blevet flyttet til en dobbeltstue, og der lå en anden patient og sov. Jeg kunne overhovedet ikke rumme det, og fik et sammenbrud, så dagen efter blev jeg flyttet på enestue igen. Men det gjorde, at jeg gik fra at være i bedring til det modsatte, siger hun.

Ann-Sofie Rasmussen har gennem årerne været indlagt mange gange. Ifølge hende blev dobbeltstuer hverdag i psykiatrien efter flytningen til det nybyggede Aarhus Universitetshospital.

- Jeg synes, det er uværdigt for både os patienter og personalet, der prøver at gøre sit bedste, men så skal kæmpe mod pladsmangel, siger hun.