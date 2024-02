Patienter med farlig kræftform har ventet for længe

I perioder har der været for lang ventetid på behandling af patienter med kræft i bugspytkirtlen på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet.

Det oplyser Danske Regioner i et notat ifølge Berlingske.

I notatet fremgår det ifølge avisen, at der "periodevis" har været mellem tre og fire ugers ventetid på en operation, selv om reglerne tilskriver, at der højst må gå to uger.

Det bekymrer direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, da det er en kræftform, som i forvejen har en dårlig prognose og ofte opdages for sent.

Ventetiderne er blevet overskredet på grund af mangel på kapacitet, skriver Berlingske.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse får mere end 1100 personer om året konstateret kræft i bugspytkirtlen. Hvis kræften ikke har spredt sig, kan den behandles med en operation, hvor bugspytkirtlen fjernes, skriver Kræftens Bekæmpelse.