Patienter blev sendt til udlandet: Nu virker strålekanon endelig igen

Det er den helt særlige cyklotron ved Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) på AUH, der pådrog sig en alvorlig skade under et vedligeholdelsesarbejde den 30. april - langt mere alvorlig end først antaget.

- Det var en alvorlig skade på nogle meget vigtige dele. Det har taget lang tid at udbedre, fordi vi jo også skulle være helt sikre på, at vi kan give behandling af den kvalitet, vi skal. Vi har brugt næsten to uger udelukkende på at justere udstyret og kvalitetssikre, siger cheflæge og professor Morten Høyer fra DCPT til TV2 ØSTJYLLAND.