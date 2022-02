Presset lægedækning: Vil have uddannet 800 flere læger

Tallene, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, viser, at der er store lokale forskelle. Eksempelvis er der en del klinikker i Aarhus-området, som er åbne for patienttilgang.

Kunne man i princippet ikke udnytte den eksisterende kapacitet bedre i stedet for at bruge penge på at uddanne nye?

- Vi vil gerne have uddannet flere, så vi er helt sikre på, at folk har mulighed for at vælge deres egen læge. Det kan være, de ikke bryder sig om deres læge. Der kan også være et behov for at vælge efter køn og alder og kemi i det hele taget. Og det er også en fordel for lægen, siger Per Larsen.