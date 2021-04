Over 100.000 er færdigvaccineret i Midtjylland

- Generelt går det rigtigt godt med at få rullet vaccinerne ud i Region Midtjylland. Vi vaccinerer på livet løs og bruger hver eneste vaccine, vi får tilsendt, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Siden regionen begyndte at vaccinere har der med jævne mellemrum været debat om udrulningen.

Der har blandt andet været kritik af, at inviterede har haft udsigt til lang ventetid på at få selve vaccinen eller er blevet henvist til et vaccinationssted på Sjælland. Der har også været kritik af den måde, som regionen har udvalgt udsatte borgere til vaccination.

Manglende vacciner er største udfordring

Regionsrådsformanden erkender, at der er sket fejl undervejs:

- Når så stor en aktion skal sættes i værk, vil der uundgåeligt ske fejl. Dem beklager vi, og vi gør alt hvad vi kan for at rette op, når vi konstaterer, at noget ikke kører som det skal, siger han.