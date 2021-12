Opråb fra regionen: Der er 20.000 ledige vaccinetider de næste to dage

Kan de mange ledige vaccinetider ikke være et udtryk for, at folk ikke vil risikere at være påvirket af bivirkninger fra vaccinen op til jul?



- Det er svært for mig at sige, hvad det er. Der er jo stadig nogle dage til jul, så man kan sagtens nå at blive vaccineret. Og de fleste får altså ikke særligt store bivirkninger, siger Anders Kühnau, og opfordrer endnu engang til, at inviterede borgere får booket tid til at blive vaccineret på vacciner.dk.