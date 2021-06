Østjyder udskyder vaccinestik for at tage på ferie

Man kan både ringe ind eller gå på vacciner.dk for at lave sin tid om. Der er en spærring på systemet på hjemmesiden, så man er sikker på, at man ikke overskrider de 42 dage, der må gå mellem første og andet vaccinestik.

- Hvis folk respekterer, de skal have deres stik nummer to inden for 42 dage, så kan jeg godt forstå, at man vil lave om på sin tid og have mulighed for at komme på sommerferie, for det har vi garanteret alle sammen længes efter, siger han.