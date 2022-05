Sundhedsstyrelsen lægger op til at fratage Region Midtjylland sin godkendelse til at foretage en særlig form for operation på patienter, der kommer på karkirurgisk afdeling.

Det oplyser styrelsen i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Det gælder operationer på patienter, der har bekymrende store udposninger på legemspulsåren, hvor både brystkassen og bughulen er involveret.

Det sker som følge af den eksterne analyse, der er blevet lavet i regionen.

Opdateres...