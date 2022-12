Nye tal efter kaos: 194 patienter bør søge erstatning

De første patienter har fået erstatning. Men undersøgelsen af området fortsætter.

I første omgang lød konklusionen, at 150 patienter i Region Midtjylland over de seneste ti år kunne have undgået eller udskudt amputation, hvis de havde fået behandling i tide.

Nu stiger det tal. 194 patienter er blevet vejledt i at søge erstatning efter regionens gennemgang af i alt 2226 benamputerede patienters journaler.

Det oplyser Region Midtjylland onsdag formiddag.

- Det er godt, at speciallægerne nu er i mål med at gennemgå amputationsforløbene for os. Jeg håber, at det er med til at minimere patienternes usikkerhed, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Der er dermed sat punktum i en sag, der startede som en kæmpe skandale på grund af regionens egne udmeldinger. Siden er stormen aftaget i styrke.

Stor forvirring

Da Region Midtjylland oplyste om de mange patienter, der havde modtaget fejlagtig behandling i maj i år, lød tallet på 92 patienter om året. Allerede ugen efter nedjusterede regionen selv tallet til 47, altså tæt på halvdelen.

Dengang var meldingen klar fra daværende direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen:

- Vi er sikre på, at det nye tal er det rigtige. Vi fik en mistanke om, at der var noget galt, og derfor blev vi enige om, at tallene skulle analyseres helt i bund, sagde han.