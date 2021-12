Nye tal: Dødfødsler som følge af covid-19 stiger

Annemette Wildfang Lykkebo håber, at gravide i højere grad vil lade sig vaccinere.

- Man får et mildere sygdomsforløb, så opfordringen fra os lyder: Genovervej det. Du gør både noget godt for dig selv og for dit ufødte barn ved at blive vaccineret.

Ikkevaccinerede bliver oftere meget syge

I det første år, efter at pandemien indtraf i Danmark, var der cirka 1900 smittede gravide. Af dem havde 5,5 procent behov for indlæggelse på grund af svære sygdomsforløb. Det er lægernes opfattelse, at de fire børn, som blev dødfødt i perioden, havde overlevet, hvis ikke moren havde haft covid-19.

Fra juni 2021 til november var der ud over de 11 dødfødsler 14, som havde behov for iltbehandling, mens syv havde behov for indlæggelse på intensiv. Det fremgår ikke af Ugeskriftets artikel, hvor mange smittede gravide der var i denne periode.