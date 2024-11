Camilla var indlagt på skandaleramt afsnit: Nye oplysninger er 'meget, meget alvorligt'

I lang tid har Camilla Møller ment, at den behandling, hun fik på afsnit C i Regionspsykiatrien Randers, gjorde hende mere syg. Nu peger nye oplysninger på, at hun langtfra har været alene. En foreløbig gennemgang af 181 patientforløb viser, at 56 procent vurderes at være under lægefaglig standard. - Jeg tænker, det er vanvittigt, at det er så højt, og at der er så mange mennesker, der har haft en dårlig oplevelse med afsnit C, siger Camilla Møller. I alt skal 1541 patientforløb gennemgås, men ifølge Region Midtjylland er forventningen, at en gennemgang af de resterende journaler vil afspejle samme mønster. - Jeg synes, det er meget voldsomt. Jeg synes også, at det er grotesk, at der skulle gå så lang tid, før man finder ud af det. Det burde ikke kunne ske, siger hun.

Camillas sag Camilla Møller ved ikke, om hendes sag er blandt de 1541 patientforløb, der undersøges, men hun har kontaktet den hotline, der er oprettet for patienter og pårørende, og hun har en forventning om, at hendes sag også skal undersøges. arrow-down

Skulle ikke have medicin Camilla Møller har flere diagnoser. Hun er blandt andet bipolar og har tendens til psykoser. Derfor har hun været indlagt flere gange på afsnit C det seneste to et halvt år, men flere gange har hun undret sig over den behandling hun fik. - De syntes ikke, jeg skulle have noget medicin. De var modstandere af medicin til mig. Sådan opfattede jeg det i hvert fald. Der blev ikke justeret eller reguleret i min medicin, fortæller Camilla Møller.

Rådgivning via Livslinien Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05 arrow-down

I stedet skulle hun ud blandt de andre patienter på afdelingen og deltage i de aktiviteter, der var på afsnittet, fortæller hun. - Jeg skulle lære at være tingene i stedet for at medicinere mig. Så hvis jeg havde det rigtig dårligt en dag og var ked af det og havde selvmordstanker, eller hvis der skete noget i min omgangskreds, så skulle jeg lære at være i det, fortæller Camilla Møller til TV2 Østjylland. Netop mangel på relevant eller tilstrækkelig behandling af patienter med psykoser er et centralt punkt i Region Midtjylland foreløbige redegørelse til Psykiatri- og Socialudvalget.

Hvad er de alvorlige fejl? TV2 Østjyllands aktindsigt viser, at sagen om afsnit C er omfattende. I forbindelse med undersøgelsen af whistleblower-henvendelsen i januar 2024 blev der udarbejdet en redegørelse. I alt er der 32 kritikpunkter, hvor en del går på journalføring - eller mangel på samme. Behandlingsplaner har fx været "meget aparte og mangelfulde", sprogbrugen har ikke været psykiatrifaglig, selvmordsrisikovurderinger har været "kortfattede", og farlige patienter har haft tidlig, uledsaget udgang. I syv ud af 13 patientjournaler blev det fundet, at de var "under faglig standard". Der blev konstateret så grelle fejl, at sagerne blev sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed med det samme. arrow-down

Redegørelse onsdag Onsdag eftermiddag får medlemmerne af Psykiatri- og socialudvalget i Region Midt en foreløbig status på sagen. Forud for mødet har politikerne modtaget en kronologisk oversigt over nogle af de henvendelser, der har været fra patienter, pårørende og tillidsrepræsentanter samt et skriv om den foreløbige læring, der har været af sagen. Her konkluderer hospitalsledelsen blandt andet, at der ikke har været den nødvendige information fra Regionspsykiatrien Randers til hospitalsledelsen. Som TV2 Østjylland tidligere har fortalt, sendte en medarbejder i Regionspsykiatrien Randers en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed i september 2019 vedrørende den ledende overlæges behandling af en konkret patient. Den ledende overlæge orienterede afdelingsledelsen, men hospitalsledelsen fik intet at vide, fremgår det. Udfordring med "ledelseskæden" En gennemgang af overblikket, som TV2 Østjylland har lavet, viser mindst 25 tilfælde, hvor hospitalsledelsen ikke blev orienteret i løbet af perioden. Den mangelfulde kommunikation har ifølge hospitalsledelsen gjort, at der har manglet et samlet kendskab til sagens fulde omfang.

Bekymringshenvendelser I 2023 sendte tillidsrepræsentanter for Yngre Læger, Psykologerne, FOA, DSR og HK en samlet henvendelse. De skrev, at ”samarbejdet er nødlidende forhold til arbejdsmiljøet” og havde flere kritikpunkter: Overfuser og råber ad kolleger i større forsamlinger

Negligerer systematisk kollegaers vurdering af sikkerhedsrisici

Udviser forråelse over for patienter (i sin omtale af ptt. overfor kolleger) I en mail til lægefaglig direktør, Jakob Paludan, blev det beskrevet, at bekymringerne gik på: Mangelfuldt indhold i behandlingsplaner

Kreativ/begrænset journalføring

Opfordring til ikke at selvmordsscreene patienter

At psykofarmaka ikke bør bruges - hverken mod depression og psykose arrow-down

”Set i bakspejlet peger ovenstående på udfordring med sammenhæng i ledelseskæden. Eksempelvis kunne et tættere sammenspil mellem hospitalsledelsen og afdelingsledelsen i kombination med en mere systematisk opfølgning have været relevant”, fremgår det af orienteringen til Psykiatri- og Socialudvalget. TV2 Østjyllands gennemgang viser dog også, at hospitalsledelsen i mindst 14 tilfælde, har været vidende om problemer på afsnittet som følge af henvendelser fra læger, patienter, pårørende og tillidsrepræsentanter. - Et voldsomt højt tal At 56 procent af de undersøgte patientforløb vurderes at være under lægefaglig standard overrasker flere af politikerne i Psykiatri- og socialudvalget. - Det, tænker jeg da, er et voldsomt højt tal. Nu har vi jo ikke fået at vide, hvor graverende fejlene er. Der kan jo selvfølgelig være stor forskel, men uanset hvad, er det mange, og hvis det er noget, der har haft større konsekvenser for patienterne, så er det jo meget, meget alvorligt, siger Rose-Marie Mollerup, der understreger, at hun udtaler sig om politiker i Psykiatrilisten og ikke som medlem af udvalget.

Påbud og vold Onsdagens møde i udvalget kommer oven på en række kritiske historier om afsnit C. I september kunne mediet Frihedsbrevet som de første fortælle, at lægefejl i en række sager, var knyttet til blandt andet selvmord og drabsforsøg. Siden er det kommet frem, at der var gentagne advarsler om, at patientsikkerheden var i fare. TV2 Østjylland har fortalt, at advarslerne om lægens faglighed tikkede ind igennem flere år. Den første bekymringshenvendelse kom i 2019, og de blev løbende sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed og ledende medarbejdere i psykiatrien. De blev sendt fra andre læger i psykiatrien, kolleger og pårørende. Også Arbejdstilsynet har gennem længere tid været bekymret for arbejdsforholdene på det psykiatriske afsnit. En aktindsigt viser, at de i 2023 besøgte afdelingen fem gange og gav flere påbud. Det var blandt andet på baggrund af et groft overfald, hvor en ansat blev skåret i hovedet. arrow-down

De mange forløb under lægefaglig standard bekymrer også SF’s Jacob Klærke. - Det understreger, at det er en alvorlig sag, og at der har været et grundlag for de mange henvendelser. Vi håber ikke, at det fortsætter, for så er det rigtig mange patienter det drejer sig om, siger han. Ledelsessvigt, siger ekspert Det er en opsigtsvækkende sag, fastslår Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsjura ved Aalborg Universitet. - Når fejlraten er over 50 procent, er det omfangsrigt.

Ved du noget? Har du oplysninger i sagen enten som ansat i psykiatrien, pårørende eller patient, hører vi gerne fra dig. Send en mail til tip@tv2oj.dk eller skriv til redaktionen her: Tip os

Kent Kristensen mener, at ledelsen burde have reageret, når der igen og igen kom opråb om patientsikkerheden. - Der er tale om et ledelsessvigt, fordi man ikke følger op på bekymringshenvendelserne, siger Kent Kristensen og henviser til, at der fra 2019 og frem til 2024 kom adskillige henvendelser, hvor hospitalsledelsen mindst 12 gange var orienteret.

Det er mange henvendelser over en relativt kort periode Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura ved Aalborg Universitet

- Det er alvorligt, når man ikke følger op på bekymringshenvendelser. Én ting er at modtage en enkelt klage. Men når der kommer flere på samme sundhedsperson, bør alarmklokkerne ringe. - Det er mange henvendelser over en relativt kort periode, siger Kent Kristensen og tilføjer, man også skal se på, hvem der er afsender. Ifølge aktindsigter og redegørelsen fra regionen fremgår det, at det både er læger andre steder i Midtjylland, kolleger samt pårørende og patienter, som har henvendt sig. - Kunne have haft det bedre for et år siden Ifølge Camilla Møller har den fejlbehandling, hun føler, hun fik, haft stor betydning for hendes sociale liv. - Jeg ville gerne være social, ud at rejse og gøre noget godt for mig selv. Det havde jeg ikke overskud til. Nogle gange lå jeg inde i senge i flere dage, så det har også kostet på mine nære relationer.

Jeg kunne måske have haft det bedre for et år siden Camilla Møller