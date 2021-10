Nu skal planen lægges: Sygehusenes voksende ventelister skal ned

Forvaltningen understreger, at der er tale om et skøn behæftet med en betydelig usikkerhed, men vurderer samtidig også, at antallet af udskudte operationer ved udgangen af september er vokset til 14.000.

Det går altså den gale vej, og får politikerne ikke bremset udviklingen nu, vil ventetiden til behandling på regionens sygehuse stige.

Flere scenarier skal nedbringe ventelister

De folkevalgte skal derfor forholde sig til en stribe forslag, der nok ikke kan få ventelisterne til at forsvinde på et øjeblik, men hjælpe med til at bremse en negativ udvikling.

Blandt andet skal regionen samarbejde bedre med de praktiserende læger om, hvem der skal henvises til hospitalerne, og hvornår det skal ske. Presset på lægevagten skal også lettes ved at få flere patienter til at vente til den praktiserende læge åbner næste morgen. Kort sagt læger regionen op til, at de praktiserende læger ligger inde med en del af løsningen på patientproppen.

Et forslag om at lade andre faggrupper aflaste sygeplejersker i en periode vil også blive diskuteret, men hvilke faggrupper står dog ikke klart. Tidligere har regionsrådsformand Anders Kühnau (S) med afsæt i et eksempel fra Slagelse Sygehus peget på, at eksempelvis SOSU’er kan løse nogle af sygeplejerskernes opgaver.