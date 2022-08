Nu skal hospitalerne genanvende over dobbelt så meget affald

Der vil også være områder, der ikke passer ind under planen, herunder regionens vaskeri og Hospitalsapoteket, oplyser Region Midtjylland.

Regionens ønske er, at man ikke kun kan genanvende mere af det affald, der produceres nu og her, men også være med til at præge producenterne. For hvis flere af de produkter, der allerede benyttes på hospitalerne, produceres med en hensigt om, at de kan genanvendes, gøres regionens målsætning nemmere at opnå.

- Som stor offentlig virksomhed har Region Midtjylland et samfundsansvar, og vi har en forpligtelse til at forsøge at omstille hospitalerne til grønnere drift, også selv om det kan være en stor og kompleks opgave.

- Vi skal bruge ressourcerne smartere og nedbringe vores CO2-aftryk, og vi er på vej. Nu går sorteringsarbejdet for alvor i gang, og vi kommer til at tage mange flere skridt de kommende år, udtaler regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i pressemeddelelsen.