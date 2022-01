Nu kommer garantier tilbage til patienterne

I udgangspunktet skulle suspensionen af patientrettighederne gælde til og med 30. januar.

Suspenderet i flere uger

Udrednings- og behandlingsgarantien betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Fra man er blevet udredt, har man krav på behandling inden for 30 dage.

Hvis det offentlige ikke kan klare det inden for tidsfristen, har man ret til at få behandling på et privathospital.