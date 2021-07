Nu kan du blive vaccineret af dyrlæger og tandlæger

I alt 146.000 doser coronavacciner er i denne uge ankommet til Region Midtjylland og skal i lige så mange arme i blandt andet Østjylland.

Det er betydeligt mere end de 116.000, der ankom i sidste uge, og 92.000 ugen før det.

Derfor har Region Midtjylland måttet hverve nye folk til at hjælpe med den store vaccinationsindsats, der kommer til at stå på hen over sommeren. Ellers ville regnestykket simpelthen ikke gå op.