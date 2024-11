Nu bliver særlige busbilletter meget billigere

Turen hjem fra julefrokosten kan nu blive lidt billigere og tiltrækkende.

Midttrafik har nemlig valgt at fjerne tillægget på natbusser, så en tur med natbussen nu koster det samme som om dagen.

Tiltaget varer hele juleperioden, men fortsætter i og omkring Aarhus efter jul. Det har et ønske fra Aarhus Kommune, at det bliver nemmere at vælge bussen efter byture.

- Vi skal sørge for, at man kan komme trygt og sikker hjem også om natten. Når det ekstra tillæg på natbusbilletterne forsvinder, bliver det mere attraktivt at tage bussen. Jeg er glad for, at det lykkes at fjerne tillægget, da det er et ønske, jeg har haft længe, siger Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

De mange julefrokoster i den næste tid forventes at skabe et stort behov for at komme hjem i de sene timer. Midttrafik plejer da netop også at få flere passagerer i juletiden, der ikke er vant til at køre med selskabets busser.

- Derfor skal det være let og gennemskueligt at købe billet til en tur med natbussen. Men det skal også være lettere for vores faste kunder, der har enten ungdomskort eller pendlerkort. De kan nu hoppe ombord uden at skulle købe en ekstra billet, siger Steen Vindum (V), bestyrelsesformand for Midttrafik.

Østjyllands Politi har tidligere advaret mod pirattaxaer i forbindelse med juletiden, fordi der tilsyneladende har været flere tilfælde med det på de store julefrokostdage. Det er adskillige gange endt med tyverier eller røverier, og derfor fraråder politiet, at man ikke lader sig friste.

Skal man hjem med natbus efter en julefrokost, anbefaler Midttrafik, at man downloader en digital billet, inden man overhovedet tager afsted.