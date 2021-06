Nu afgøres det om 5000 sygeplejersker går i strejke

De seneste uger har landets sygeplejersker skulle tage stilling til, om de ønsker at stemme for et forslag til en ny overenskomst.

Fristen for at stemme udløb søndag aften klokken 20, og mandag cirka klokken 12 bliver valgresultatet offentliggjort på et pressemøde.

Hvis der ikke samler sig et flertal for forslaget, så betyder det, at over 5000 sygeplejersker vil strejke fra natten til lørdag.