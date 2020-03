Nikolaj kørte spritkørsel og blev lam

Knuste ruder og metal, der bliver trykket ind, er de sidste lyde, som Nikolaj Borup Rasmussen husker, inden alt blev fuldstændigt mørkt og stille.

Han lå ude på en tom og mørk mark – kastet 72 meter fra sin bil.

- Jeg forbereder mig på, at det her godt kan være slutningen. Jeg tænker på alle de ting, jeg ville have gjort og sagt til min familie, sagde Nikolaj Borup Rasmussen fra Rødkærsbro fredag til eleverne på Bankagerskolen i Horsens.

Her holdte han foredrag for to 8. klasser som ambassadør for Rådet for Sikker Trafik.

Hvis jeg bare kan afholde én fra at begå samme fejl som mig, så er det det hele værd. Nikolaj Borup Rasmussen, ambassadør for Rådet for Sikker Trafik

Forbillede for unge

Nikolaj Borup Rasmussen tog en dårlig beslutning, da han den 14. september 2007 valgte at sætte sig fuld bag rattet. Og selvom denne beslutning næppe er noget at se op til, så er han alligevel blevet et forbillede for de unge mennesker, han holder foredrag for.

- Det var virkelig spændende at høre om det fra en person, som selv har oplevet det. Jeg fik en rigtig trist følelse, da jeg hørte foredraget, men på samme tid var det også bare virkelig sejt, at han er startet på bunden, og så har han kæmpet sig op efter sit uheld. Nu er han livsglad og har børn. Han virkede virkelig sej, siger Mille Harriet Holm, der går i 8. klasse, til TV2 ØSTJYLLAND.

Foredraget vækkede store følelser hos eleverne, og det virker til, at det også gjorde stort indtryk på dem.

- Jeg tror virkelig, det har gjort indtryk på mange. Dét, at vi hørte om det fra en person, der selv har været ude for en ulykke, gør meg et større indtryk, end hvis vi bare havde hørt det fra én, der ikke selv har oplevet det, siger Mille Harriet Holm og fortsætter:

- Han kom virkelig ud med et budskab om, at den ene beslutning, han traf som 18-årig, ændrede resten af hans liv.

Håber det gør en forskel

Nikolaj Borup Rasmussen har efterhånden holdt rigtig mange foredrag. Og han gør det ikke kun for elevernes skyld, men også for sin egen.

- Det er selvterapi, når jeg er ude og fortælle min historie. Selvom jeg har siddet i kørestol i 12 år, kan jeg godt mærke, at det gør ondt, når jeg fortæller om de her traumatiske og personlige ting, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Eleverne i 8. klasse på Bankagerskolen gav deres fulde opmærksomhed til Nikolaj Borup Rasmussen under hans foredrag.

Til trods for at det kan være svært at nå ind til unge mennesker, så føler Nikolaj Borup Rasmussen, at han har deres fulde opmærksomhed under sine foredrag.

- Så er spørgsmålet bare, hvor længe det hænger ved. Man kan jo ikke redde hele verden, men hvis jeg bare kan afholde én fra at begå samme fejl som mig, så er det det hele værd. Jeg vælger at tro på, at jeg redder mindst én elev i hvert klasselokale, ellers giver det slet ikke mening for mig.

Unge er overrepræsenteret i Midtjylland

Ulykkestal fra Vejdirektoratet viser, at det står slemt til i Midtjylland, når man kigger på repræsentationen af unge mellem 15 og 24 år i trafikulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne.

15- til 24-årige er overrepræsenteret i trafikulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne. Foto: Vejdirektoratet

Selvom 15- til 24-årige kun udgør 11 procent af befolkningen i Midtjylland, så udgør de 22 procent af tilskadekomne i alvorlige trafikulykker, og dermed er det en stor overrepræsentation.

Undervisningen skal laves om

Som noget helt særligt var Transportminister, Benny Engelbrecht (S), også mødt op for at høre Nikolaj Borup Rasmussens personlige historie.

- Det er en fantastisk stærk fortælling, Nikolaj har. Jeg tror, at det påvirker eleverne, ligeså meget som det påvirker mig. Dét, at tage ansvar og have en ordentlig adfærd over for hinanden og os selv, er en vigtig læring, man tager med herfra, siger Benny Engelbrecht til TV2 ØSTJYLLAND.

Transportminister, Benny Engelbrecht, blev også påvirket af Nikolaj Borup Rasmussens personlige fortælling om sin ulykke.

I Transportministeriet er der lige nu et udvalg, som er i gang med at kigge på, hvordan de kan lave en anden og bedre køreuddannelse, hvor der er meget mere fokus på adfærd. En af årsagerne til det er, at ni ud af ti dødsulykker i trafikken skyldes adfærd

- I dag er der meget fokus på udenadslære. Jeg vil gerne, at man i stedet lærer mere om, hvordan man tager hensyn til andre i trafikken, og hvordan man passer på sig selv, siger Transportministeren.