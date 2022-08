Minister slår fast: Amputations-tal er uacceptable

Det må være muligt at sikre behandling af højeste kvalitet til de borgere, der skal behandles for åreforkalkning og åreknuder, og som risikerer at få amputeret et ben, uanset hvor i landet de bor.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Jyllands-Posten.

Han mener, at det er uacceptabelt, at der er så store forskelle i landets fem regioner, når det gælder antallet af benamputationer og forebyggende amputationsbehandlinger, som en rapport, der udkom tirsdag, viser.

- Det er uacceptabelt, at der er så store regionale forskelle i kvaliteten af den karkirurgiske behandling og hyppigheden af amputationer.

- Borgerne skal have den bedst mulige behandling, uanset hvor i landet de bor, siger Magnus Heunicke i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.